Нацбанк создаст в 2017 году кредитный реестр

Национальный банк приступит к созданию кредитного реестра еще до принятия соответствующего закона.

Об этом заявил в интервью FinClub директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

"Создать сам реестр НБУ может и без закона, и мы как регулятор можем обязать банки наполнять его. Но давать банкам информацию из кредитного реестра мы не сможем, пока не примут закон", - заявил Ваврищук.

По его словам, НБУ уже в следующем году начнется формирование кредитного реестра.

"Думаю, что это вопрос 2017 года, ведь это не быстрый процесс. Мы уже согласовали с банками структуру данных, которые они будут предоставлять в кредитный реестр, но техническая реализация проекта только начинается - необходимо разработать платформу с нуля", - сказал он.

Ваврищук говорит, что НБУ не будет требовать информацию ретроспективно по текущим заемщикам, сначала в реестр будут вносить информацию о новых кредитах.

"Реестр будет наполняться постепенно, начиная с новых заемщиков, поскольку это огромный новый кусок работы для банков. Надо будет привлекать новых людей, инвестировать в IT, базы данных. Но мы хотим создать кредитный реестр и обязать банки учитывать качество обслуживания кредитов одним и тем же заемщиком в разных банках", - заявил он.

Кредитный реестр НБУ является аналогом частных бюро кредитных историй (БКИ), только если БКИ делают ставку на кредиты физлиц, то кредитный реестр НБУ - на кредиты юридических лиц. В кредитном реестре банки смогут увидеть обслуживание кредита их заемщиками в других банках.