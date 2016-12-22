Национализация ПриватБанка стоила каждому украинцу 3 тыс грн - НБУ

От национализации ПриватБанка больше всего проиграло государство, поскольку потратит на его капитализацию 116 млрд грн за счет увеличения госдолга. Сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тыс грн. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, пишет Укринформ.

"К сожалению, это было плохое решение, но лучшее из возможных. Государство проиграло. Оно потратит 116 млрд грн на капитализацию за счет увеличения своего госдолга", - сказал Чурий.

Ранее сегодня стало известно, что уставный капитал ПриватБанка увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн.

Проспект эмиссии зарегистрирован НКЦБФР 19 декабря. Результаты размещения акций были утверждены 20 декабря.

Потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%. Выпустить первый транш ОВГЗ на 43 млрд грн Минфин планирует до конца недели.

Накануне был подписан договор о продаже 100% акций финучреждения между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи собственником акций является государство в лице Министерства финансов.