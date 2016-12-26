Президент Украины Петр Порошенко подписал государственный бюджет-2017. Об этом сообщается на официальном сайте президента. "Президент Петр Порошенко подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", - говорится в сообщении. Порошенко также подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 грн., "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Напомним, ранее под бюджетом-2017 свою подпись поставил глава парламента Андрей Парубий. До этого Верховная Рада отклонила ряд постановлений об отмене бюджетообразующих законопроектов, которые были приняты в ночь принятия бюджета-2017. Таким образом, спикер получил возможность подписать государственный бюджет-2017. В ночь со вторника на среду 21 декабря парламент принял в целом законопроект №5000 "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". За госбюджет-2017 проголосовали 274 нардепа.

