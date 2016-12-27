Президент одобрил изменения налогообложения ФЛП

Президент Петр Порошенко подписал законопроект N5130, который вносит изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает ЛІГА: Закон.

Согласно новым нормам, с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, должны будут платить единый социальный взнос в сумме более 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

При этом первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц.