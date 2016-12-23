Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что скоро начнется подача российского газа в оккупированный Крым. Об этом он сказал в ходе своей пресс-конференции, передает ТАСС.

"Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газовой системы к магистральным газопроводам, скоро начнется подача российского газа в Крым", - отметил Путин.

Подчеркнув при этом, что подача российского газа на полуостров начнется в ближайшие два-три дня.

Кроме того, президент РФ анонсировал строительство двух больших электростанций в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин обвинил Украину в нежелании включать в список по обмену часть задержанных.