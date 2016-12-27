Решение о дальнейшей судьбе ОПЗ будет принято до конца недели - Гройсман

Решение о дальнейшей эксплуатации завода будет принято в ближайшие дни с учетом всех расчетов и мнений заинтересованных сторон.

Решение о дальнейшей судьбе Одесского припортового завода, приватизация которого оказалась безуспешной, будет принято до конца текущей недели, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я дал поручение, сейчас этим занимается первый вице-премьер-министр Степан Кубив. Они провели несколько заседаний рабочей группы. Думаю, до конца недели он (Кубив - ) внесет предложения, какие нужно принять решения, чтобы урегулировать вопрос ОПЗ", - сказал Гройсман.

Ранее Кубив также заявил, что решение о дальнейшей эксплуатации завода будет принято в ближайшие дни с учетом всех расчетов и мнений заинтересованных сторон.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

В текущем году завод дважды выставлялся на приватизацию, однако по разным причинам обе попытки продать завод провалились. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 251 миллиона долларов задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 500 миллионов гривень - перед "Нафтогазом Украины", а контракт на поставку газа на завод заканчивается 31 декабря.

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев спрогнозировал рост долга завода перед его холдингом до 1,5 миллиарда гивень к концу года. В то же время он не видит экономических обоснований передавать ОПЗ в управление "Нафтогаза" до разработки механизма погашения долга предприятия.

Такого же мнения придерживается глава крупнейшей газодобывающей компании Украины "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко. По его словам, передача ОПЗ в управление "Нафтогаза" или его компании - это не решение проблемы завода, а лишь перекладывание проблемы на другие компании.