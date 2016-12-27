Россия ввела в эксплуатацию газопровод в Крым

Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из соседней России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам России.

Об этом 27 декабря сообщает "Крыминформ".

"Газопровод введен в эксплуатацию. Газ поступает на полуостров Крым. Республика соединена с Единой системой газоснабжения России", - доложил подконтрольный Кремлю генеральный директор предприятия "Черноморнефтегаз" после команды Путина на поджиг контрольного факела газопровода в Крым.

"Еще раз всех поздравляю. Рассчитываю, что эта работа не будет завершена сегодняшним днем, а мы все вместе с муниципальными и региональными властями сделаем все, чтобы газ дошел до конечного потребителя и как можно быстрее", - сказал Путин.

Строительство магистрального газопровода Кубань - Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления - до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населенных пунктов.