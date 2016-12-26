Шлапак представил новое руководство Приватбанка

В новом составе правления и руководства Приватбанка почти половину составляют действующие менеджеры банка.

Об этом сообщил председатель правления Приватбанка Александр Шлапак

"Сегодня многотысячный коллектив банка открывает "новую страницу развития надежного и на самом деле народного банка", - заявил Шлапак.

По его словам, первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением Приватбанка, работал в руководстве других украинских банков.

Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина, который является на сегодняшний день одним из лучших в Украине специалистов этого направления развития банков.

Руководителем розничного бизнеса Приватбанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.

Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций Приватбанка с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие Службы безопасности Приватбанка, юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной, который имеет большой опыт руководства соответствующими подразделениями.

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет".

Руководителем Казначейства Приватбанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.

Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением "Аудит" Приватбанка будет руководить Вячеслав Ветлужских, главным HR- менеджером Приватбанка остается Ольга Хлынина, без изменений остается и руководящий состав направления "Маркетинг и менеджмент" банка, которым руководит Николай Щербина.

Напомним, 23 декабря министр финансов Александр Данилюк представил 7 членов наблюдательного совета национализированного Приватбанка.

Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.