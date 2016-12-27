Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что без решения верховного главнокомандующего торговую блокаду оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях представители добровольческих батальонов проводить не будут.

Об этом он заявил во вторник на полигоне в Новых Петровцах, сообщает Укринформа.

"У нас не может быть на фронте хаоса и анархии, военные должны выполнять приказы своего командования. Только так мы можем защитить страну. Те, кто сами себе поставили задачу и побежали ее реализовывать, они только будут дестабилизировать ситуацию. Будет принято решение блокировать, значит будут блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим, значит это делать никто не будет. Те, кто попытается сам делать какие-то там импровизированные блокпосты в зоне проведения АТО, - этого не будет, это я вам сразу могу сказать", - сказал он, отвечая на вопрос о заявлении ветеранов некоторых добровольческих батальонов начать торговую блокаду оккупированных территории в Луганской и Донецкой областях.

Как сообщал Укринформ, накануне добровольцы заявили, что поскольку их ультиматум по освобождению заложников не выполнен, то они начали организацию блокады оккупированных территорий Донбасса. В частности, они обещают не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.