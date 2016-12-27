Украина выполнила все обязательства для продления сотрудничества с МВФ - Кубив

Украина выполнила все обязательства для продления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Степан Кубив, передает корреспондент РБК-Украина. "На сегодняшний день Украина выполнила все обязательства по сотрудничеству с МВФ", - сказал он. Дальнейшее сотрудничество даст Украине возможность получения четвертого транша в размере 1,3 млрд долларов. Напомним, глава Министерства финансов Александр Данилюк прогнозирует получение следующего транша МВФ к концу января.

