Абонплата и цена за газ в сумме не должны превышать предельную цену в 6879 грн – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что абонентская плата за распределение газа и цена на газ, установленные Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в сумме не должны превышать установленную предельную цену на газ.

"У нас установлена предельная цена на газ - 6879 грн. Это значит, что это рыночная цена, но если Национальная комиссия делает отделение цены газа от цены транспортировки, вводит какую-то абонплату, при которой цена газа растет - это абсолютно недопустимо. Пожалуйста, пусть Комиссия внутри 6879 отделяет, что с этого стоит транспортировка, а что сам газ, но не может быть так, что 2 плюс 2 равно 8", - сказал премьер журналистам после конференции в Киеве во вторник.

По его словам, разделение цены на транспортировку газа и сам газ не должно привести к увеличению суммы для оплаты гражданами.