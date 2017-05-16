АИС начала импортировать б/у автомобили из Евросоюза

Группа компаний (ГК) "АИС", один из крупных автомобильных холдингов Украины, выходит на рынок автомобилей с пробегом, импортированных из Европейского Союза, сообщается в пресс-релизе группы во вторник.

"ГК "АИС" – одна из первых крупных национальных компаний, которая наладила официальные поставки сертифицированных автомобилей с пробегом из ЕС. Высокий спрос на такие авто – одна из основных причин, по которой в компании приняли решение заниматься новым направлением бизнеса", - отмечается в сообщении.

На начальном этапе "АИС" импортирует только коммерческие автомобили и ставит перед собой цели занять до 10% рынка импортированных из ЕС коммерческих авто с пробегом.

"Годовая емкость импорта коммерческих б/у авто превышает 25 тыс. ед., при том что рынок новых коммерческих автомобилей составляет всего около 6 тыс. ед. Мы видим большой потенциал в развитии этого сегмента и отсутствие профессиональных операторов", - цитирует пресс-служба компании директора по маркетингу "АИС" Сергея Боровика.

Модельный ряд, планируемый к поставкам, – наиболее популярные модели в сегменте б/у коммерческих автомобилей: VW Caddy, VW Transporter, Renault Kangoo, Renault Trafic, MB Sprinter, MB Vito и другие в возрасте три-пять лет с относительно небольшим пробегом в "отличном техническом состоянии".

Согласно сообщению, автомобили закупаются у крупнейших европейских официальных поставщиков, все - без пробега по Украине.

Помимо закупки автомобилей, "АИС" организует их доставку, полную таможенную очистку, предпродажную подготовку и сервисное обслуживание. Автомобили реализуются через сеть дилерских центров АИС по Украине.

В пресс-релизе подчеркивается, что в отличие от серых импортеров б/у автомобилей клиенты "АИС" при покупке такого автомобиля из ЕС получат возможность приобрести его в кредит или лизинг, пробрести страховой полис КАСКО, ОСАГО.

Кроме того, клиенту гарантируется легальность, юридическая чистота, подтвержденный пробег и техническое состояние. Он также получает бесплатный сервис "АИС Ассистанс" (техническая и информационная помощь в дороге).

Одно из основных преимуществ – юридические лица при покупке б/у авто в "АИС" смогут получить налоговый кредит по НДС на полную стоимость автомобиля.

Оператор автомобильных услуг ГК "АИС" работает с 1992 года, его доля на украинском авторынке в 2014 году оценивалась в 14%. Предлагает клиентам 17 автомобильных брендов, более 400 моделей и комплектаций.