Активы Нацбанка превысили 940 млрд гривен на конец 2016 года

По предварительным данным, активы Национального банка Украины выросли с 849,2 млрд гривен в 2015 году до 940,6 млрд гривен в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Как сообщается, на рост активов повлияло, в первую очередь, наращивание международных резервов Украины, которые в 2016 году увеличились на 2,2 млрд долларов, или на 17%, и достигли на конец года 15,5 млрд долларов. В свою очередь активы НБУ в гривне в балансе банка за отчетный период уменьшились на 38,4 млрд гривен, или на 8%, и составили 439 млрд гривен. Объем ценных бумаг в портфеле НБУ уменьшился за 2016 на 10,1 млрд гривен. Кроме того, значительно уменьшился объем задолженности банков перед центральным банком. Заемщики в прошлом году вернули Нацбанку 31,7 млрд гривен кредитов рефинансирования. В то же время объем обязательств Национального банка увеличился на 19,6 млрд гривен до 746 млрд гривен. В частности, объем депозитных сертификатов, эмитированных Национальным банком, уменьшился с начала года на 21,7 млрд гривен и составил 68,2 млрд гривен на конец 2016 года. Собственный капитал Национального банка вырос за 2016 до 194,6 млрд грн, или на 71,7 млрд грн, в основном за счет прибыли.

