Альтернативы поставкам угля с неподконтрольных территорий на Донбассе пока нет - Гройсман

Альтернативы поставкам угля с неподконтрольных территорий на Донбассе пока нет. Об этом сегодня в эфире программы "Свобода слова" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Это наша земля, это наши недра, все предприятия зарегистрированы на украинской земле - нашей, контролируемой и я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь. Все остальное, это необходимо нам делать модернизацию, нужно переходить на другие виды угля, нужно делать много других вещей, но это все занимает время, а люди хотят сегодня включить свет, сегодня подогреть еду, сегодня пользоваться бытовой техникой... Необходимо на все вещи смотреть абсолютно открыто и если кто-то радуется, что он перекрыл украинцам электроэнергию - я очень этим обеспокоен", - сказал Гройсман. Он подчеркнул, что будет сделано все для того, чтобы угля в Украине было достаточно для нужд населения и производства электроэнергии. Напомним, ранее Гройсман выразил уверенность в снижении цен на некоторые категории лекарств с 1 февраля.

