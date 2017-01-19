Аналитики назвали гривну самой стабильной валютой мира в 2017 году

В течение 2017 года украинская валюта будет самой стабильной в мире, а ее волатильность будет незначительной.

Об этом свидетельствуют высказывания аналитиков Bloomberg.

Выходя из подсчетов экспертов, в 2017 году инфляция в Украине будет колебаться в пределах 10%, что является одним из главных факторов риска для экономики страны.

Также аналитики рейтингового агентства высказали убеждение, что коэффициент риска для Украины в этом году составит 21,5%, поскольку прогнозируемый уровень инфляции превышает заложенный в государственный бюджет на 2%.

Стоит отметить, что среди стран, по которым делался прогноз, Украина занимает далеко не первое место.

Так, прогнозируемый уровень инфляции в Гане составляет 11,8%, Нигерии - 12,6%, Египте - 17,4%, Аргентине - 23,7%.

Касательно уровня сокращения потребительской способности населения, тут лидирует Венесуэла с прогнозируемым уровнем инфляции в 403,5%.

Тогда как самой стабильной страной по росту признана Швейцария. В 2017 году ожидаемый уровень инфляции в этом государстве составит 0,3%.

Справка: Волатильность (изменчивость, англ. Volatility) - это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены.

Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.