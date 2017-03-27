Арест счетов КП "Киевский метрополитен" - спланированная диверсия, убеждены в КГГА

Арест счетов КП "Киевский метрополитен" является спланированной диверсией для дестабилизации одного из основных транспортных предприятий столицы, считают в Киевской городской государственной администрации (КГГА) и надеются на санкции в отношении ООО "Укрросслизинг", в пользу которого могут взыскать 2 млрд грн.

"По нашему глубокому убеждению, это (арест счетов по решению Киевского апелляционного хозяйственного суда – ИФ) похоже на четко спланированную диверсию с целью дестабилизировать работу одного из основных транспортных предприятий столицы", - сказал руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко на брифинге в понедельник в Киеве.

Он отметил, что арест счетов ставит под угрозу функционирование коммунального предприятия, делает невозможной выплату заработной платы сотрудникам, а также надлежащую эксплуатацию и ремонт подвижного состава.

В.Бондаренко признал, что долговые обязательства КП "Киевский метрополитен" есть, но не в том объеме, который определил суд.

"Прежде чем оплачивать 2 млрд грн из кармана киевлян, мы должны четко разобраться в законности или незаконности соответствующего дополнительного соглашения", - заявил чиновник.

"Город надеется на то, что и Кабинет министров Украины, и СНБО, и Генеральная прокуратура надлежащим образом отреагируют на обращение (Киевского городского совета ). Мы ожидаем возможность введения санкций относительно этой компании и главное – не дать возможность безосновательно списать со счетов коммунального предприятия "Киевский метрополитен" или города 2 млрд грн", - сказал он.

В.Бондаренко также отметил, что комиссия Киевсовета установила, что есть прямая связь ООО "Укрросслизинг" с российской компанией ООО "Веблизинг", которая является дочерней компаний "Внеэкономбанка" России.

Как сообщалось ранее, депутаты Киевского городского совета 23 марта приняли решение обратиться к президенту Украины, Верховной раде, Кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно рассмотрения вопроса задолженности КП "Киевский метрополитен" на заседании СНБО, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.

По информации пресс-службы Киевсовета, в 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о покупке 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010-го по 2013-й годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 млрд грн. По иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро. А на днях, по постановлению суда, исполнительная служба арестовала теперь уже счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

По словам депутата Киевсовета Александра Харченко, совет расценивает действия "Укррослизинга", как структуры напрямую аффилированной с страной-агрессором – Российской Федерацией, как направленные на осуществление прямой экономической агрессии против Украины.

Именно поэтому Киевсовет обращается к парламенту, правительству и СНБО с ходатайством о применении санкций по отношению к ООО "Укррослизинг" и предоставлении соответствующих поручений ГПУ, СБУ и МВД активизировать расследование в рамках существующих уголовных производств и возбудить новые производства по фактам, установленным временной комиссией Киевсовета для предотвращения блокировки работы коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Соответствующее обращение поддержали 89 депутатов.