Авдеевский КХЗ восстановит объем производства через 3-4 дня после возобновления энергоснабжения города

Авдеевский коксо-химический завод сможет восстановить объемы производства продукции в течение трех-четырех суток после того, как будет возобновлена работа линий электропередач, подходящих к городу, сообщил гендиректор предприятия Мусса Магомедов на пресс-конференции в среду.

"Насколько быстро мы сможем восстановить производство? Обычно восстановление из консервации занимает трое-четверо суток", - сказал он.

М.Магомедов добавил, что в настоящее время две батареи Авдеевского КХЗ находятся в работе и еще две – консервируются. Предприятие производит 2-2,5 тыс. тонн кокса при нормальном объеме – около 6,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, ДТЭК рассчитывает восстановить энергоснабжение Авдеевки в среду-четверг.