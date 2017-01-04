Австрия выделила 2 миллиона евро на гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о выделении дополнительных 2 миллионов евро на гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом Курц написал в своем микроблоге в Twitter.

"Австрия предоставляет дополнительные 2 миллиона евро для гуманитарной помощи населению восточной Украины", - отметил министр.

Также в сообщении он назвал организации, которые, очевидно, получат упомянутые средства. В частности, Курц указал на Международный комитет Красного Креста и благотворительный фонд "Каритас".