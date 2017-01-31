Балчун требовал заработную плату в размере 1,5 млн долл.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о ряде требований поляка Войцеха Балчуна, которые он выставил перед правительством после избрания его по итогам конкурса на пост главы правления Публичной акционерной компании "Укрзализныци", в частности, об установлении ему зарплаты в размере 1,5 млн долл. ежегодно, пишет УНИАН.

"Это были постоянные капризы. По 20 раз переписывался контракт с ним, по триста раз ставился вопрос - почему он не получает сразу 1,5 млн долларов зарплаты, где деньги, еще с квартирой, с машиной и другими вещами. Это такая капризная звезда - хорошо, что не было шампанского в номер и раков на стол. Но я это все мужественно выдержал и не разглашал, ведь все люди разные, может, у него был кризис, акклиматизация - другая же страна", - сообщил Омелян в интервью УНИАН.

Башар Асад госпитализирован в критическом состоянии

Министр также отметил, что в подписанном с главой "Укрзализныци" контракте предусмотрено примерно 463 тыс. грн заработной платы ежемесячно, а также получение процентов в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности, которые были утверждены наблюдательным советом компании.

"Процент их выполнения равен проценту бонуса, который он должен был получать. Сначала Балчуна интересовало 1,5 млн долларов, но мы ему деликатно объяснили, что сумма несколько меньше, что это может быть миллион с хвостиком, но не более. Он был очень расстроен, но затем "освоился", получает 463 тыс. грн, и бонусы его перестали интересовать", - отметил минисТР

Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинетом министров 20 апреля прошлого года.

С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания Кабинета министров 25 января между Омеляном и премьер-министром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Войцеха Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении компании "Укрзализныця" непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения министерства и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли, также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Войцеха Балчуна на должности главы "Укрзализныци".