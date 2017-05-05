Беларусь окажет Украине гуманитарную помощь на $65 тыс

Беларусь окажет Украине гуманитарную помощь на общую сумму в Br117,9 тыс. (около $63 тыс.).

Данное решение содержится в постановлении Совета министров N332.

Согласно документу министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственному комитету по имуществу, концерну "Белгоспищепром", Гродненскому облисполкому и ряду белорусских предприятий поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине.

В частности, в состав гуманитарной помощи войдут такие продукты, как мясные консервы, масло, сахар, дрожжи, мука, макароны, крупы, бытовые моющие средства, гигиенические средства. Общая сумма гуманитарной помощи составит Br117,9 тыс. (около $63 тыс.).

Также документом поручено МЧС при содействии МИД обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину; организовать передачу гуманитарной помощи миссии Международного Красного Креста в Украине для распределения среди пострадавшего населения Украины.

Министерству финансов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, поручено выделить средства для возмещения стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а также возместить транспортные, командировочные и другие расходы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 26 апреля по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил о намерении передать гуманитарную помощь населению Украины в зоне конфликта.

"В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим самым необходимым - продуктами и средствами гигиены", - сказал тогда А.Лукашенко.