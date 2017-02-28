Блокада поставок угля приведет к необходимости импорта 9 млн т антрацита, его подорожанию на внешних рынках на 30%

Блокирование поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса приведет к необходимости импорта 9 млн тонн антрацита и его подорожанию на внешних рынках на 30%, заявил генеральный директор энергохолдинга "ДТЭК" Максим Тимченко.

"Это вынужденная необходимость Украины выходить на внешние рынки для закупки не менее 9 млн тонн антрацита. Это означает: немедленно цена на антрацит вырастет минимум на 30% на внешних рынках", - сказал он в ходе совещания премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности в Киеве во вторник.

По словам М.Тимченко, наиболее очевидной альтернативой углю с неподконтрольных территорий может стать уголь из России. В то же время это может привести к тому, что под видом российского угля будут продавать уголь, добытый на неподконтрольной части Донбасса.

Гендиректор также сообщил о планах ДТЭК в 2017 году добыть на неподконтрольной территории 12 млн тонн антрацита для поставки на украинские предприятия.