Bloomberg назвало худшую валюту начала 2017 года

По данным исследования Bloomberg, в 2017 году турецкая лира показала худшие результаты среди всех мировых валют. Об этом сообщает сайт Bloomberg. За 10 дней нового года лира опустилась к доллару на 8,6%. По итогам прошлого года турецкая валюта опустилась на 17% по отношению к доллару. Отмечают, что в течение шести торговых сессий лира устанавливала антирекорды. Также в Турции растет инфляция. В декабре годовой показатель инфляции составил 8,53%. Кроме того, Турция по-прежнему имеет дефицит платежного баланса, который по итогам года оценивается на уровне 5% от ВВП. Падение ВВП наблюдается в Турции впервые за 7 лет.

