Богатейшие люди мира в среду потеряли $35 млрд из-за политических скандалов в США

Богатейшие люди мира в среду потеряли в общей сложности порядка $35 млрд из-за потрясших рынки политических скандалов в США, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

Так, основатель Microsoft Билл Гейтс, богатейший человек мира (состояние оценивается в $86,8 млрд), потерял $1 млрд в связи с падением стоимости акций Microsoft на 2,8%, максимальными темпами почти за год.

Основатель Amazon Джефф Безос потерял $1,7 млрд и переместился в рейтинге самых состоятельных людей со второй на третью строчку, акции онлайн-ритейлера упали в цене 17 мая на 2,2%.

Потери испанского миллиардера Амансио Ортеги, владеющего ритейлером Inditex и занимающего второе место в рейтинге богатейших людей мира, составили $355 млн.

Наиболее существенно пострадал основатель Facebook Марк Цукерберг. Акции компании подешевели в среду на 3,3%, в связи с чем М.Цукерберг потерял порядка $2 млрд.

Мировые фондовые рынки рухнули в среду на фоне разрастания политического скандала в США.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал о том, что президент США Дональд Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В ответ на эти обвинения ряд конгрессменов-демократов призвали начать процедуру импичмента президента.

Американские фондовые индексы завершили торги 17 мая максимальным падением с момента голосования по Brexit в июне прошлого года, европейские индексы также резко снизились в среду.

Индекс Bloomberg Billionaires учитывает данные 500 богатейших людей мира, совокупное состояние которых оценивается примерно в $4,9 трлн.