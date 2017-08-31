Британия откажется от финобязательств ЕС по Украине после Brexit

Великобритания не планирует придерживаться финансовых обязательств Европейского Союза в отношении третьих стран, в том числе Украины, после завершения Brexit. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель ЕС на переговорах о Brexit Мишель Барнье, сообщает Европравда.

"Британия дала понять, что их обязательства будут ограничены последним взносом в бюджет ЕС до выхода из блока. Но у нас до сих пор есть обязательства перед третьими странами. Например, мы вместе гарантировали долгосрочные кредиты для Украины", - сказал он.

"Мы также вместе поддержали развитие Африки и тихоокеанских стран через Европейский фонд развития. На этой неделе стало понятно, что Британия не считает юридически обязательным придерживаться этих обязательств после выхода из ЕС", - отметил Барнье.

Представитель Евросоюза также напомнил, что страны ЕС обязались поддерживать проекты инновационных технологий и "зеленую" энергию до 2020 года, но Соединенное королевство также не будет в них участвовать.

Кроме того, Барнье подчеркнул, что налогоплательщики 27 стран ЕС не должны платить за обязательства, взятые на себя 28 странами.

7 августа 2017 года сообщалось, что Великобритания готова заплатить до €40 млрд евро, чтобы урегулировать финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit, но только при условии, что Брюссель согласится обсудить торговое соглашение.