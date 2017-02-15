Цены на природный газ для населения с 1 апреля 2017 года могут возрасти на 40% в случае, если не будут продлены возложенные на НАК "Нафтогаз Украины" специальные обязательства по продаже газа для населения на льготных условиях, сообщил главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко.

"Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые "специальные обязательства", то, исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривни и прочих факторов, можно ожидать, что цены на газ для потребностей населения вырастут на 40%", - написал он в статье для сайта "Новое время".

Ю.Витренко напомнил, что с 1 апреля 2017 года Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) либерализацию ценообразования на газ для потребностей населения и для продления спецобязательств желательно получить их одобрение.

"Если госрегулирование продлят, с чем еще должен согласиться МВФ, поскольку в меморандуме правительство обещало Фонду, что специальные обязанности вводились только до 1 апреля, то тогда повышение цен, возможно, удастся отложить до октября", - добавил он.

В то же время топ-менеджер НАК отметил: если Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к российскому "Газпрому" и госхолдинг начнет импортировать газ по цене "хаб минус", следует ожидать снижения оптовой цены для населения вдвое по сравнению с текущей ценой.

"Если до 1 октября не будет позитивного решения в арбитраже, если использовать текущие форвардные цены на газ с поставкой зимой 16/17 года, а остальные параметры оставить неизменными, то можно ожидать, что повышение оптовых цен на газ для потребностей населения составит как минимум 47%", - написал Ю.Витренко.

Как сообщалось, Кабинет министров весной 2016 года продлил действие постановления №758 о специальных обязательствах НАК "Нафтогаз Украины" по продаже газа для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) на льготных условиях.