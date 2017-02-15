Цены на природный газ для населения Украины в ближайшее время повышаться не будут, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40%, должны или ответственно работать, или писать заявление на увольнение", – цитирует слова премьера пресс-служба правительства в среду.

Как сообщалось, Кабинет министров весной 2016 года продлил на год – до 1 апреля 2017 года – действие постановления №758 о специальных обязательствах НАК "Нафтогаз Украины" по продаже газа для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) на льготных условиях.

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко 14 февраля заявил, что цены на природный газ для населения с 1 апреля 2017 года могут возрасти на 40% в случае, если действие этих спецобязательств не будет продлено.

"Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые "специальные обязательства", то, исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривни и прочих факторов, можно ожидать, что цены на газ для потребностей населения вырастут на 40%", - написал он в статье для сайта "Новое время".

Ю.Витренко напомнил, что с 1 апреля 2017 года Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) либерализацию ценообразования на газ для потребностей населения и для продления спецобязательств желательно получить их одобрение.

В то же время топ-менеджер НАК отметил: если Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к российскому "Газпрому" и госхолдинг начнет импортировать газ по цене "хаб минус", следует ожидать снижения оптовой цены для населения вдвое по сравнению с текущей ценой.