Чиновники "Укрзализныци" нанесли государству убытки на 10 млн долларов - СБУ

Чиновники ПАО "Укрзализныця" нанесли государству убытки в размере 10 млн долларов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Facebook. "Действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, они безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их. Тем самым государству нанесен ущерб на более чем 10 тысяч долларов США", - говорится в сообщении. Сообщается, что генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением чиновниками "Укрзализныци". Сообщается, что правоохранители провели ряд обысков по местам работы и жительства лиц, причастных к противоправной деятельности. Полученные в ходе следственных действий данные свидетельствуют о влиянии со стороны так называемых "смотрящих" на принятие решений руководством ПАО "Украинская железная дорога". Такие действия приводили к нанесению вреда интересам государства и получения сверхприбылей российскими финансово-промышленными группами. Также установлено проведения отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени "Укрзализныця" на территории РФ.

