Чрезвычайное положение в энергетике продлится до середины сентября - Насалик

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, чрезвычайные меры в энергетике продлятся до середины сентября, передает "Радио свобода". Насалик заявил, что по сравнению с прошлым годом, потребление угля антрацитовой группы сократилось почти вдвое. "На сегодня действуют чрезвычайные меры в энергетике, мы практически не работаем на антрацитовой группе угля. Потребление его минимальное - 3,5-4 тыс. тонн в сутки, тогда как мы потребляли 22-25 тыс. тонн. Аналогичная ситуация продлится практически до середины сентября, что даст нам возможность полностью закупить уголь антрацитовой группы. Тем более, что объемы его уменьшились по сравнению с прошлым годом почти вдвое", - заявил Насалик. Напомним, ранее сообщалось, что 11 мая 2017 года Кабинет министров Украины еще на месяц продлил чрезвычайное положение в сфере энергетики.

