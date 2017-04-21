Данилюк дал прогноз относительно роста экономики Украины в 2017 году

Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует рост экономики Украины на уровне 2,2% до конца этого года. Об этом он заявил в интервью изданию The Wall Street Journal. "Украинская экономика выросла в прошлом году после крутых спадов, которые сопровождали аннексию Крыма Россией в 2014 году и военную деятельность России на востоке Украины", - сказал Данилюк. Он также рассказал, что осенью правительство намерено разместить на международном рынке гособлигации на сумму около 1 млрд долларов. Глава Минфина отметил, что впервые после начала ожесточенного конфликта с Россией и глубокого экономического спада Украина не спешит заимствовать за границей. "Полагаю, что для нас на рынке уже есть аппетит, но я считаю, что мы не должны спешить", - заявил министр. Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает на завершение репрофайлинга ОВГЗ до конца 2017 года.

