Данилюк заявил, что МВФ поддерживает пенсионную реформу

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает пенсионную реформу. Об этом он заявил во время пресс-конференции. "Пенсионная реформа поддерживается и валютным фондом, и Всемирным банком. Реформа отвечает на все актуальные вопросы", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли МВФ текст пенсионной реформы и страны в целом. Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что до конца октября государство завершит начисление пенсий по новым расчетам. "Сумма может прийти двумя платежами... Отдельная ведомость - это уже будет дополнение к старой пенсии, которое будет составлять полную сумму пенсии", - сказал он. Розенко отметил, что все украинцы должны получить пенсию по новым расчетам уже до конца этого месяца. При этом вице-премьер отметил, что осовременивание пенсий является лишь первым этапом пенсионной реформы.

