Дефицит платежного баланса в феврале сократился до 27 млн долларов - НБУ

В феврале 2017 года дефицит платежного баланса Украины сократился до 27 млн долларов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального банка Украины. Сообщается, что сокращение дефицита обусловлено ростом чистых поступлений по финансовому счету. Кроме того, дефицит счета текущих операций в феврале увеличился до 399 млн долларов по сравнению с 142 млн долларов в январе вследствие замедления роста экспорта товаров. Также сообщается, что рост объемов экспорта товаров в феврале замедлился до 20.9% p/p (52.9% в январе), что в значительной степени отражало исчерпание временного эффекта низкой базы сравнения января прошлого года. В то же время ценовая конъюнктура оставалась благоприятной для украинского экспорта. В НБУ отметили, что в феврале рост объемов импорта товаров замедлился вдвое. В то же время на половину увеличились объемы энергетического импорта. Чистые поступления по финансовому счету - 368 млн долларов - были обеспечены последующим сокращением наличной валюты вне банков и ростом задолженности по торговым кредитам. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в феврале составил 45 млн долларов.

