Депутаты повысили себе зарплату

Верховная Рада повысила заработные платы народных депутатов, приравняв их к окладам членов правительства.

Cоответствующее постановление об обеспечении деятельности народных депутатов (№7172) авторства членов комитета по вопросам регламента поддержали 235 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Принятым постановлением должностные оклады народных депутатов устанавливаются на уровне окладов членов Кабинета министров, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных граждан на 1 января календарного года .

Надбавки к зарплатам нардепов будут также на уровне надбавок членов Кабмина.

Согласно дополнению в постановлению, оклад народного депутата-члена комитета будет составлять 10 прожиточных минимумов, заместителе глав комитетов – 10,3, глав комитетов – 10,5.

Оклад заместителя председателя Верховной Рады будет составлять 11 прожиточных минимумов, первого заместителя – 11,5, спикера – 12.

«К примеру, должностной оклад министра сейчас составляет 16 тыс.грн… Такой же размер должностного оклада предлагается установить народному депутату-члену комитета», - сказал руководитель комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник, представляя инициативу с трибуны парламента на заседании в четверг.

Кроме того, народные депутаты установили, что общий месячный фонд для оплаты работы помощников-консультантнов будет составлять 25 прожиточных минимумов, установленных на 1 января календарного года.

Постановление вступает в силу с дня его принятия, а применяется – с 1 октября 2017 года.

По состоянию на 1 января 2017 года в Украине прожиточный минимум для трудоспособных лиц составлял 1600 грн, после чего дважды поднимался: с 1 мая (до 1684 грн) и с 1 декабря (до 1762 грн).

Как сообщалось, в октябре 2016 года народные депутаты предприняли попытку повысить себе заработные платы.

Верховная Рада приняла постановление о выводах и предложениях к проекту закона о госбюджете-2017, которое содержало дополнение №2, определяющее размеры должностных окладов народных депутатов: для спикера 30 минимальных зарплат, его заместителей – 28, руководителей парламентских комитетов и фракций - 27 минимальных заработных плат, а их заместителей – 26. Рядовой депутат - член комитета будет получать 25 минимальных зарплат. Однако спустя 10 дней отменила его.