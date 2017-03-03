Действиями Насирова причинен ущерб госбюджету на около 2 млрд грн

Следствие считает, что действиями главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова причинен ущерб государственному бюджету на сумму около 2 млрд грн, прокуратура будет ходатайствовать об отстранении его от должности, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Следствие считает, что действиями Романа Насирова причинен ущерб государственному бюджету на около 2 млрд грн. На данное время прокурорами поручено подготовить детективам ходатайство об избрании меры пресечения относительно главы ГФС Насирова, а также об отстранении его от должности", - сказал Н.Холодницкий в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.

Он отметил, что по версии следствия, глава ГФС Р.Насиров, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко в рамках "газового дела" безосновательно давал рассрочку по уплате налоговых обязательств ряду предприятий.

Кроме того, Н.Холодницкий отметил, что САП будет выяснять все обстоятельства вручения Р.Насирову сообщения о подозрении накануне вечером, как доктора больницы "Феофания", где находился глава ГФС, не пропустили к нему представителей Специализированной прокуратуры.

"Прокурора антикоррупционной прокуратуры так и не пропустили к Роману Насирову. Сообщение о подозрении ему оглашал старший детектив (НАБУ)… Я сейчас жду информацию детективов относительно установления всех обстоятельство. Я видел в интернете, что есть разные утверждения, что он был без сознания, сейчас мы эту информацию проверяем", - сказал руководитель САП.

Н.Холодницкий подчеркнул, что объявление Р.Насирову подозрения еще не означает обвинения, на это у НАБУ есть два месяца в рамках досудебного расследования.

Пресс-служба САП проинформировала, что вечером 2 марта 2017 года детективы НАБУ во исполнение поручения прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили уведомление о подозрении главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).