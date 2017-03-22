Должностные лица "Киевавтодора" только в 2016г присвоили 300 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили должностных лиц коммунальной корпорации "Киевавтодор" на хищении сотен миллионов гривень.

Как сообщил пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что чиновники присваивали средства государственного и городского бюджетов, выделенные на строительство, эксплуатацию, содержание, капитальный и текущий ремонт автодорог столицы, реконструкцию транспортных узлов, ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что руководители "Киевавтодора" по сговору с коммерсантами во время тендеров закупали материалы и работы по значительно завышенной цене. Потом деньги перечисляли на фиктивные фирмы, переводили в наличность и присваивались организаторами сделки.

"Только в течение 2016 года злоумышленники вывели на счета фиктивных структур и присвоили почти 300 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время ряда обысков в офисах "Киевавтодора", на предприятиях - подрядчиках, фиктивных структурах и местам проживания фигурантов дела, сотрудники СБУ изъяли документацию, подтверждающие совершения противоправных финансово-хозяйственных операций, черновые записи, компьютерную технику, на которой изготавливались фиктивные финансово-хозяйственные документы, печати коммерческих структур, задействованных в проведении сделок, и почти 4 млн грн неучтенных средств.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее в среду "Киевавтодор" сообщил, что Генпрокуратура и СБУ с 9:30 проводят следственные действия в корпорации, ее работа частично парализована.

Ранее Государственная аудиторская служба (Госаудитслужба) в ходе плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности коммунальной корпорации "Киевавтодор" выявила завышение подрядчиками стоимости ремонта дорог столицы на сумму около 11 млн грн.

"Следует заметить, что один из исполнителей ремонтных работ, а именно - ООО "Тилльман Инжиниринг" - препятствовал специалистам Госаудитслужбы, вследствие чего невозможно было провести встречную сверку, чтобы документально подтвердить стоимость выполненных по заказу КК "Киевавтодор" работ по капитальному ремонту Южного моста через Днепр (Дарницкий р-н Киева) на сумму более 46 млн грн", - отмечала служба.

Во время ревизии также были выявлены нарушения законодательства в сфере закупок за государственные средства.

Корпорация, в частности, не отменила торги и заключила с подрядчиками договоры на общую сумму почти 418 млн грн, несмотря на несоответствие предложений участников торгов требованиям документаций конкурсных торгов.

"О результатах ревизии уведомлена Киевская городская государственная администрация. Материалы контрольного мероприятия направлены в Главное следственное управление Национальной полиции Украины", - сообщила Госаудитслужба.

Кроме того, после частичного обвала моста на Шулявском путепроводе в начале марта 2017 года руководитель КК "Киевавтодор" Александр Густелев подал заявление об отставке. Он возглавлял "Киевавтодор" с апреля 2015 года.