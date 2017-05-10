ЕБРР поддерживает продление ограничений в отношении проектов в России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает продление ограничений в отношении проектов банка в Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк. "Сегодня на заседании Совета Управляющих ЕБРР Российская Федерация попыталась добиться отмены ограничений на финансирование проектов в РФ. Эти ограничения были введены в 2014 году. На заседании абсолютное большинство акционеров поддержали продление ограничений в отношении проектов ЕБРР в России", - написал он. По словам Данилюка, основная аргументация РФ заключалась в том, что эти ограничения наносят ущерб развитию частного сектора экономики России и "негативно влияют" на результаты работы ЕБРР. Глава отечественного Минфина назвал грубым нарушением норм международного права ситуацию, когда один акционер ЕБРР осуществляет военную агрессию против другого акционера. "Военная и экономическая агрессия России против Украины наносит вред не только Украине, но и России, включая и частный сектор, о котором так “волновался” представитель РФ. Я также подчеркнул, что необходимо продолжить ограничительные меры банка против России", - сообщил Данилюк. Также Данилюк выразил убеждение, что попытки России обойти ограничения и в дальнейшем не найдут поддержки среди партнеров Украины.

