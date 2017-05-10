ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2% в 2017

Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР. Согласно приведенным данным, в 2018 году рост украинской экономики составит 3%. При этом, рост экономики России составит 1,2-1,4% в 2017 и 2018 годах соответственно, что связано с ожидаемым ростом цен на нефть, а также восстановлением частного потребления и инвестиций. Однако аналитики банка предупреждают, что для роста российского ВВП существуют такие риски, как отсутствие реформ в бизнес-секторе и напряженная геополитическая обстановка, повлекшая продолжение международных санкций. "Без существенных реформ долгосрочный рост будет оставаться на уровне 1-2% в год из-за низких инвестиций", - предупреждает доклад. Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году, однако подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-".

