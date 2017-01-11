Единый реестр должников начал работу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.

Указано, что 5 января вступили в силу положения закона "Об исполнительном производстве", предусматривающий запуск Единого реестра должников.

В этот реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями судов признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство.

В соответствии с требованиями законодательства, сведения о должниках, внесенных в реестр, должны быть открытыми и размещаются на официальном сайте Министерства юстиции.

Данный реестр является составной автоматизированной системы исполнительного производства и создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественные обязательствах должников.

Согласно действующему законодательству, исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства обязан внести в указанный реестр сведения относительно должников.

Также в Едином реестре должников должна содержаться информация о должниках, в отношении которых исполнительные производства зарегистрированы в системе после запуска данного реестра.

В то же время, следует отметить, что не подлежат внесению в реестр сведения о должниках, являющихся государственными органами, органами местного самоуправления; не имеющих задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более 3 месяцев. Кроме того, не вносятся сведения по спорам неимущественного характера.

Сведения о должнике исключаются из реестра одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возвращении исполнительного документа взыскателю, возвращении исполнительного документа в суд или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей.