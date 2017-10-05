ЕИБ предоставил Украине 400 млн евро кредита для развития малого и среднего бизнеса

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил Украине кредит в 400 млн евро на развитие малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. Соглашениями, подписанными представителями европейского банка и украинских «Мегабанка» и «Укргазбанка». Предусмотрено, что кредитные средства будут направлены на финансирование инвестиций и потребностей малого бизнеса в оборотном капитале. Кредитование рассчитано на пять лет с возможностью дальнейшей пролонгации срока использования. Кроме того, финансирование ЕИБ планируется направить на поддержку проектов социально-экономической инфраструктуры, включая проекты по энергоэффективности, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Согласно условиям соглашения с ЕИБ Минфин при содействии агента - Укрэксимбанка предоставляет кредитные средства отобранным банкам-участникам для дальнейшего финансирования ими украинских предприятий.

