Экономика мира потеряет триллионы долларов к 2030г из-за ранних браков

Ранние браки в развивающихся странах нанесут совокупный экономический ущерб в размере нескольких триллионов долларов к 2030 году, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) и Международного фонда исследований по проблемам женщин (ICRW).

Отказ от такой практики положительно скажется на уровне образования и состоянии здоровья женщин, повысит их доходы и благосостояние их семей в целом.

За последние 30 лет число ранних браков (ВБ определяет их как вступление в брак или гражданский союз до 18 лет) снизилось во многих странах, но все еще остается слишком высоким. В 25 странах, изученных ВБ и ICRW для целей доклада, не менее трети женщин выходят замуж до 18 лет, а 20% рожают первого ребенка до 18 лет.

"Невесты, не вышедшие из детского возраста, зачастую лишаются прав на безопасность и защиту, на здоровье и образование, на собственный выбор и принятие решений о своей жизни, - заявил один из авторов доклада Квентин Уодон. - Ранние браки мешают попыткам положить конец бедности и обеспечить экономический рост и равенство".

Как подсчитали эксперты, ежегодно в мире заключается более 15 млн ранних браков. Девочки, выданные замуж в 13 лет, в среднем рожают на 26% больше детей, чем в случае браков после 18 лет. Отказ от ранних браков в 15 развивающихся странах позволит снизить коэффициенты фертильности в среднем на 11% и ограничить бурный рост населения, что положительно скажется на темпах и качестве экономического роста и на госрасходах.

По оценкам экспертов ВБ и ICRW, экономика 15 стран выиграет от замедления роста населения к 2030 году более $500 млрд в год. В Уганде снижение фертильности добавит к ВВП $2,4 млрд в год, в Непале - почти $1 млрд.

Кроме того, дальнейшее сокращение числа ранних браков уменьшит смертность детей в возрасте до пяти лет, позволит улучшить их питание и развитие. К 2030 году положительный эффект может превысить $90 млрд в год.

Лучшим способом избежать ранних браков ВБ и ICRW называют обучение девочек в школе: каждый дополнительный год среднего образования снижает вероятность выхода замуж раньше 18 лет как минимум на 5 процентных пунктов.

Исследование ВБ и ICRW проводилось, в первую очередь, в Бангладеш, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Египте, Замбии, Малави, Мали, Мозамбике, Непале, Нигере, Нигерии, Пакистане, Республике Конго, Уганде, Эфиопии.