Экономия бюджетных денег благодаря Prozorro достигла почти 33 миллиардов

Экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившихся на всех госзаказчиков с 1 августа 2016 года, по состоянию на 23 октября составила 32,73 млрд грн.

Соответствующая информация опубликована в модуле бизнес-аналитики Prozorro.

При этом общее количество проведенных закупок составило 1,21 млн, а среднее количество участников торгов - 2,38 на каждый тендер.

Больше всего тендеров в Prozorro провели Киевская городская государственная администрация (более 125 тыс.), Министерство инфраструктуры (58 тыс.), Днепропетровская областная государственная администрация (41,5 тыс.), а также Мариупольский городской совет (30 тыс.).

Как сообщал УНИАН, система электронных государственных закупок Prozorro с 1 августа 2016 года стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.

В Минэкономразвития рассчитывают, что по итогам 2017 года использование Prozorro позволит сэкономить около 50 млрд грн.