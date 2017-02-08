Экс-директора МВФ подозревают в мошенничестве на сумму 6,8 млн евро

Национальное бюро по расследованию случаев мошенничества при Налоговой службе Испании подозревает бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато в мошенничестве на сумму 6,8 млн евро. Об этом сообщает издание El Pais. Как сообщается, по информации бюро, Рато совершил указанные махинации в период с 2004 по 2015 год. Ведомство уже передало свой отчет по делу Рато в суд. В свою очередь, Рато, который изучает предоставленный ему отчет бюро, не согласен с обвинениями и считает, что информация, содержащаяся в отчете, ложная. "Отчет содержит ложную или ошибочную информацию", - считает Рато. В прошлом году в Испании стартовал процесс о финансовом мошенничестве, по которому проходят 65 человек, в том числе и Рато. Дело связано с использованием карточных счетов Bankia, на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб. Родриго Рато раньше занимал посты вице-премьер-министра Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004 - 2007) и президента банковской группы Bankia (2010-2012).

