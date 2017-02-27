Экс-глава МВФ Рато приговорен к 4,5 годам тюрьмы за мошенничество с картами Bankia

Испанский суд приговорил бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с кредитными картами Bankia - одного из крупнейших банков страны, сообщают европейские СМИ.

Суд признал Р.Рато виновным в растрате вверенных ему денежных средств в период, когда он занимал должность президента финансовой группы Bankia.

Сам Р.Рато в суде виновным себя не признал.

В прошлом году в Испании начался процесс о мошенничестве с "черными картами" Bankia. Всего по этому делу проходят 66 человек, включая Р.Рато. По данным следствия, обвиняемые потратили с этих карт на личные нужды более 12 млн евро, сообщает BBC.

Р.Рато возглавлял Bankia с 2010 года по 2012 год. До этого он был вице-премьером в правительстве Хосе Мария Аснара (1996-2004 годы), а в 2004-2007 годах возглавлял МВФ.

Bankia была создана в 2010 году в самый разгар экономического кризиса в Испании. В единую банковскую группу были объединены активы семи региональных сберегательных банков, которые понесли значительные убытки.

Bankia столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и запросила помощи правительства как раз после ухода Р.Рато. Тогда выяснилось, что у банка были проблемы с отчетностью. В результате Bankia был частично национализирован. Помощь банковской системе Испании пришлось оказывать из фондов ЕС. Это стало одним из витков кризиса в еврозоне, а сама Испания оказалась на грани банковского кризиса.

В середине февраля бывшему главе испанского ЦБ Мигелю Анхелю Фернандесу Ордоньеса были предъявлены обвинения в связи с расследованием дела о первичном размещении акций Bankia в 2011 году. Национальный суд Испании предъявил обвинения ему и еще нескольким бывшим испанским чиновникам, в том числе председателю Национальной комиссии по ценным бумагам Хулио Сегуре. Сам банк обвиняют в намеренном искажении отчетности перед размещением.

Верховный суд Испании в прошлом году постановил, что в информации, которую банк передал инвесторам перед размещением, были неточности. Благодаря этому решению инвесторы могут добиваться компенсации потерь.