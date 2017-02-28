Экс-президент CityCommerce Bank сбежал в Латвию
Печерский районный суд Киева отказался взять под стражу бывшего президента ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса. Об этом свидетельствуют материалы суда от 13 февраля 2017 года. Согласно документу, с 17 сентября 2014 года Национальная полиция проводит досудебное расследование по уголовному производству № 12014000000000409 по подозрению бывшего президента Городского коммерческого банка Рейниса Тумовса и бывшего главы правления банка в совершении ряда преступлений. В частности, установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Неправомерная выдача кредита ООО "Рил-Мейд" привела к убытку 90,1 млн гривен. 30 декабря 2016 года Рейнису Тумовсу было составлено сообщение о подозрении, а 4 января 2017 его объявили в международный розыск. 12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство и просил его удовлетворить. Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, мотивируя это тем, что Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Рейнису Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года. Согласно материалам, в связи с этим следователю было отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.