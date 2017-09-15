Экс-замглавы Укргазбанка сообщено о подозрении

Прокуратура г.Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю главы правления ПАО АБ "Укргазбанк" по факту подлога и служебной халатности, что нанесло банку ущерб на сумму более 155 млн грн.

Как сообщает в пятницу пресс-служба столичной прокуратуры, экс-чиновник подозревается в подписании заведомо убыточных договоров между банком и коммерческими структурами, в результате чего финансовое учреждение потеряло право на залоговое имущество, находившееся у него в ипотеке, а именно земельные участки в центре столицы.

"Размер нанесенного ущерба, причиненного действиями экс-чиновника, подтверждается выводами судебно-экономических экспертиз", - сказано в сообщении.

По результатам досудебного следствия бывшему заместителю главы правления инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367 и ч.1ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность и служебный подлог). Следствие в уголовном производстве продолжается.