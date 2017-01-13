Engie начала поставки газа в Украину

Французская Engie (ранее - GDF Suez SA) с 1 января начал импортировать природный газ в Украину, поставив за первую декаду в украинскую газотранспортную систему (ГТС) 3,9 млн куб. м, сообщил отдел связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз".

"Согласно представленным номинаций от компании Engie ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 млн куб. м", – отмечается в релизе оператора украинской ГТС в четверг.

"Укртрансгаз" уточнил, что указанные объемы газа импортируются с территории Польши через ГИС "Германовичи".

Компания также напомнила, что во второй декаде декабря 2016 компания Engie успешно провела тестовые поставки природного газа.

Как сообщалось, в конце октября 2016 года "Укртрансгаз" и Engie подписали соглашения о сотрудничестве в транспортировке и хранении природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), благодаря чему Engie получила возможность хранить газ в украинских ПХГ.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", материнской компании "Укртрансгаза", указывали, что подписание таких рамочных соглашений позволит Engie самостоятельно поставлять газ в Украину с возможностью дальнейших прямых продаж украинским трейдерам и потребителям. С этой целью Engie открыла дочернюю компанию ООО "Энжи Менеджмент Юкрейн".

В свою очередь, в Engie отмечали, что главными видами деятельности их украинской "дочки" будет импорт, транспортировка, хранение и продажа газа в интересах крупных промышленных потребителей. "Потенциальный второй шаг – торговля на рынке электроэнергии", - говорилось в сообщении компании.

В 2015 году Engie поставила в Украину около 3,5 млрд куб. м газа, в первую очередь, в адрес "Нафтогаза".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.