ЕС может отказать Украине в предоставлении EUR600 млн финпомощи из-за неэффективной проверки е-деклараций - Соболев

Европейский Союз может отказать Украине в предоставлении финансовой помощи в размере EUR600 млн, в частности из-за неэффективности проверки электронных деклараций, заявляет глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев.

"Сейчас Европейский Союз может отказать Украине в предоставлении помощи в 600 млн евро, в том числе из-за полностью проваленного дела проверки электронных деклараций. Я не возлагаю ответственность только на вас (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК ). Это совместная ответственность всего руководства государства, включая и нас", - сказал Е.Соболев в ходе общения членов антикоррупционного комитета с руководителями НАПК, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) в среду в Киеве.

Он отметил, что к настоящему времени ни один высокопоставленный чиновник не привлечен к уголовной ответственности на основании проверки его электронной декларации.

На вопрос Е.Соболева о причинах саботажа проверки е-деклараций, глава НАПК Наталья Корчак ответила, что агентство проводит проверку е-деклараций по обращениям. "Народ, который к нам обращается, хочет, чтобы мы проверили депутатов местных советов. И есть определенная статистика. Потому обвинять нас в саботаже, непрофессионализме – безответственно и это подстраивание под будущий электорат", - сказала она.

Заседание комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции в среду не состоялось в связи с отсутствием кворума. Тем не менее, члены комитета, которые пришли на заседание, пообщались с руководством антикоррупционных органов.