ЕС пообещал продолжить поддержку развития альтернативной энергетики в Украине

Первый секретарь Представительства Европейского союза в Украине Хосе Мануэль Эрнандес заверил, что ЕС продолжит поддержку развития альтернативной энергетики в Украине. Об этом он сказал в ходе круглого стола на тему "Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Украине. Как гармонизировать энергетический баланс", передает информационное управление Верховной Рады Украины. "ЕС считает важным поддерживать развитие электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. Применение правил государственной помощи в Украине в ближайшее время должно помочь схеме предоставления "зеленого" тарифа достичь тяжелого компромисса: с одной стороны, чтобы увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе, с другой стороны, чтобы минимизировать объемы субсидий и искажения конкуренции на рынке электроэнергии", - подчеркнул Эрнандес.

