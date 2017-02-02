ЕС предоставит Украине EUR27,2 млн на реализацию проекта по управлению миграционными процессами

Европейский союз предоставит Украине EUR27,2 млн на проект "Поддержка управления миграцией и убежищем в Украине", который будет внедряться Международной организацией по миграции.

"Проект, рассчитанный на три года, предусматривает создание интегрированной информационной системы управления миграционными процессами, осуществление мониторинга миграционной динамики и дальнейшую поддержку реформирования украинских органов государственной власти, ответственных за вопросы миграции", - сообщает в четверг пресс-служба МВД Украины.

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что это самый большой из всех проектов ЕС в сфере миграции, который когда-либо реализовывался в странах Восточного партнерства.

Глава представительства Международной организации по миграции в Украине Манфред Профази указал, что миграционный менеджмент, который вскоре будет внедрен в Украине, не будет уступать европейским и американским аналогам.

Данный проект поможет Министерству внутренних дел, Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе быстрее и эффективнее предоставлять услуги пограничного контроля гражданам Украины и иностранцам.

Так, пограничному ведомству будет передано серверное оборудование для обустройства пунктов пропуска, что поможет существенно ускорить процесс осуществления паспортного контроля и сократить время пребывания граждан в пунктах пропуска. Миграционной службе будет передано оборудование и программное обеспечение для Центра обработки данных, что позволит повысить эффективность работы электронных систем и обеспечить надежную защиту персональных данных граждан.

Также в рамках проекта будут привлечены эксперты по противодействию коррупции, права, информационных технологий и менеджмента.