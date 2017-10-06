Европейский союз (ЕС) ввел антидемпинговые пошлины на импорт стали из Украины. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС. "Налагается антидемпинговая пошлина на импорт некоторых горячекатаных плоских изделий из железа, нелегированной или другой легированной стали из Бразилии, Ирана, России и Украины", - говорится в сообщении. Согласно информации журнала ЕС, пошлина для продукции украинской компании "Метинвест" и прочих украинских компаний составит 60,5 доллара за тонну. Так, регулирование должно вступить в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС. Отметим, ЕС применяет более 40 антидемпинговых мер для помощи европейским производителям стали. Например, в июне была установлена 35,9% пошлина на ввоз горячекатаной стали из Китая.

