Еврокомиссия дополнительно выделила EUR18 млн пострадавшим жителям Донбасса

Европейская Комиссия выделила EUR18 млн дополнительной немедленной помощи пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины, сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидес.

"Недавняя эскалация насилия на востоке Украины, и ее воздействие на гражданское население, вызывает серьезную обеспокоенность. Сегодня в Бахмуте, я хочу сказать украинскому народу: вы не одиноки. Всем нуждающимся гражданским лицам должна быть оказана помощь по обе стороны линии соприкосновения", - цитируют слова Х.Стилианидиса пресс-служба Еврокомиссии в понедельник.

Кроме того, сообщается, что поддержка со стороны ЕС будет предоставляться через партнерские гуманитарные организации, которые оказывают гуманитарную помощь наиболее незащищенным и наиболее пострадавшим от конфликта людям на востоке Украины.

В частности, средства будут выделены на покрытие расходов на оказание срочной медицинской помощи, предоставление временного жилья, воды, а также на санитарные нужды.

По информации Еврокомиссии, от начала кризиса в апреле 2014 года Евросоюз и его государства-члены ЕС предоставили EUR399 млн гуманитарной помощи.